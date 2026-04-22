Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sono stati eseguiti due trapianti di rene, entrambi grazie a donazioni di familiari. Gli interventi hanno coinvolto un padre, un figlio e due fratelli. La struttura sanitaria calabrese ha portato a termine con successo le operazioni, confermando la sua capacità di gestire casi complessi di donazione e trapianto.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha recentemente registrato il successo di due trapianti di rene effettuati grazie alla donazione di familiari, un risultato che consolida l’eccellenza della struttura nel della sanità calabrese. Gli interventi, che hanno coinvolto un padre e una sorella nei rispettivi ruoli di donatori, si sono conclusi con una gestione clinica ottimale, garantendo ai pazienti dimissioni in una media di soli dieci giorni. La forza del legame familiare e la precisione del protocollo clinico. Le ultime settimane presso il G.O.M. sono state caratterizzate da percorsi di cura straordinari, dove il coraggio dei donatori si è intrecciato con l’efficacia delle procedure mediche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: due trapianti salvavita tra padre, figlio e fratelli

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