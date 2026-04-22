Il prossimo 25 aprile, a Pomigliano d’Arco, una libreria dedicata ai bambini ospiterà un referendum sulla pace. Si tratta di un’iniziativa insolita che coinvolgerà anche i più piccoli, spesso esclusi da questo tipo di consultazioni. L’evento si svolgerà all’interno del negozio e vedrà la partecipazione di cittadini di diverse età, con un’attenzione particolare ai più giovani.

Il 25 aprile, una libreria per l’infanzia situata a Pomigliano d’Arco diventerà il centro di un esperimento democratico senza precedenti. La struttura Mio nonno è Michelangelo aprirà le porte dalle ore 8 alle 14 per un referendum popolare simbolico che mira all’abrogazione dell’articolo 11 della Costituzione, il pilastro che impegna l’Italia al rifiuto della guerra e alla promozione della pace. L’iniziativa, nata per celebrare gli 80 anni della Carta fondamentale e il suffragio femminile, permetterà di votare anche ai bambini dai 3 anni di età. Partecipazione territoriale e logistica del voto digitale. La mobilitazione ha superato i confini del comune napoletano, attirando adesioni da realtà distanti come Treviso e Pomezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum sulla pace: a Pomigliano votano anche i bambini

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