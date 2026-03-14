Referendum Tajani | Anche big della Sinistra votano Sì alla riforma

Durante il referendum, alcuni esponenti di spicco della sinistra hanno annunciato pubblicamente il loro voto favorevole alla riforma, sfidando le posizioni tradizionali del partito di appartenenza. Tra queste figure ci sono uomini e donne riconosciuti nel panorama politico che hanno scelto di esprimere un orientamento diverso rispetto alla linea ufficiale del loro schieramento. La loro scelta ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni.

“Ci sono molte autorevoli defezioni, molti uomini e donne autorevoli di sinistra che hanno detto 'noi votiamo Sì' in barba a quello che dice la sinistra'. Parliamo di Di Pietro, che non è certo un berlusconiano di ferro, dell'ex sindaco di Milano Pisapia, della vice presidente del Parlamento europeo del Pd Pina Picierno, dell'ex presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani intervenendo alla manifestazione 'Noi diciamo SÌ', organizzata oggi all’Eur, a Roma, dai giovani di Forza Italia in previsione del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Sul tema... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, Tajani: "Anche big della Sinistra votano Sì alla riforma" Articoli correlati Leggi anche: Aiuti a Kiev, sì alla fiducia con i piagnistei della sinistra. I vannacciani votano con il governo Dall'amore al referendum: il sì della sposa forzista alla riforma della giustiziaIl giorno delle nozze che diventa l’occasione per lanciare un forte, fortissimo messaggio politico. Una selezione di notizie su Referendum Tajani Anche big della... Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia: l’11 marzo convegno a Roma col ministro Tajani e i dati del sondaggio Piepoli-Conflavoro; Referendum, Tajani: grande sforzo per voto all'estero con crisi Iran; Referendum, Tajani: Bartolozzi? Mi mette più paura quello che ha detto Gratteri; Londra, il Ministro Tajani interviene in videocollegamento al dibattito del Circolo MIE sul Referendum Giustizia. Referendum giustizia, Tajani: Necessario adeguare il sistema giudiziario ai tempi della democrazia(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Al contrario di quanto dice Gratteri, noi non dobbiamo fare i conti con nessuno. Dobbiamo adeguare il sistema giudiziario del nostro paese ai tempi della ... ilmattino.it Iran, Tajani: Sulle sanzioni alla Russia non si discute e chi speculerà sull’aumento dei prezzi verrà sanzionato. L’obiettivo finale? La paceIl vicepremier e segretario di Forza Italia, a margine della conferenza stampa Una Freccia per il Sì alla stazione Tiburtina di Roma, ha commentato il conflitto in Medioriente e il referendum ... affaritaliani.it Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com Fossano: “Verso il Referendum”, le ragioni del sì della Lega Cuneo - facebook.com facebook