recensioni false un grave problema

Le recensioni false online sono diventate un problema reale per le aziende del settore turistico e della ristorazione nella zona di Modena. Questi commenti ingannevoli influenzano la reputazione delle attività e possono alterare le scelte dei clienti. Le autorità stanno monitorando le pratiche e stanno prendendo provvedimenti contro chi diffonde informazioni non veritiere. La situazione richiede un’attenzione costante per tutelare le imprese e i consumatori.

Le false recensioni online rappresentano un problema concreto per le imprese del turismo e della ristorazione del territorio modenese. Per questo Assohotel e Fiepet Confesercenti Modena guardano con attenzione all’incontro che le Federazioni Nazionali hanno tenuto con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dedicato alle future linee guida previste dalla Legge annuale sulle PMI sul contrasto alle false recensioni online. L’Autorità ha ricevuto i Presidenti di assohotel, Nicola Scolamacchia, e di Fiepet, Giancarlo Banchieri, accompagnati dai Coordinatori nazionali, per raccogliere suggerimenti e proposte sulle linee guida che l’Authority è chiamata ad adottare in attuazione della normativa recentemente approvata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Stretta sulle false recensioni: con l’approvazione del Ddl Pmi dal 7 aprile le recensioni online devono essere autentiche, verificabili e rilasciate da chi ha davvero usufruito del servizio, entro 30 giorni. Leggi di più facebook.com/share/p/1CAn8K… x.com