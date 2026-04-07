Il governo prova a contrastare le recensioni false online

Il governo ha approvato nuove norme per contrastare le recensioni false pubblicate online. Le regole sono diventate operative di recente, ma ci vorrà del tempo prima che siano pienamente applicate. Queste disposizioni mirano a regolamentare le recensioni sui siti di e-commerce e sui portali di opinioni, con l’obiettivo di rendere più trasparenti le valutazioni degli utenti. Le autorità stanno monitorando la loro attuazione e il rispetto delle nuove disposizioni.

Con la legge sulle piccole e medie imprese del 2026 sono entrate in vigore anche nuove regole per contrastare le recensioni false e ingannevoli sulle piattaforme online che consigliano alberghi, bar e ristoranti. Si parlava di queste misure da quasi un anno e mezzo, durante il quale il governo aveva fatto diverse ipotesi su come poter regolare le recensioni online. Anche con le nuove regole la questione resterà complicata da risolvere, e in ogni caso ci vorrà del tempo per vederne i primi effetti: prima l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (anche nota come Antitrust) dovrà stilare delle linee guida per spiegare alle piattaforme come mettere in pratica le norme. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il governo prova a contrastare le recensioni false online Leggi anche: Ddl Pmi, ok definitivo del Senato: c’è la stretta contro le false recensioni online Leggi anche: False recensioni online, ok alle nuove norme. Santanchè: Storico traguardo per Pmi e consumatori Temi più discussi: Governo, Urso prova a resistere al rimpasto: Lavoro per il Paese e per aiutare le imprese; Il governo approva il decreto fiscale: rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue. Ecco tutte le novità; Transizione 5.0, il sistema Nord Est contro il governo: Mobilitazione; Meloni torna alle Camere dopo il referendum e rilancia il governo. Meloni alla prova del Parlamento: parte la fase 2 del governo. Crosetto chiarisce su SigonellaDopo la pausa pasquale il Parlamento torna a riunirsi. Meloni attesa in Aula giovedì 9 aprile sulle linee dell’esecutivo nella fase finale della legislatura, prima il ministro Crosetto chiarirà sull’u ... milanofinanza.it Referendum, Schlein: Il Governo ha voluto una prova muscolare, il prossimo passo sarà il PremieratoIl governo ha voluto la prova muscolare sulla riforma della giustizia e deciso di non cambiare una virgola al testo presentato. Imponendolo per decreto. A dirlo in un’intervista per la rivista ... blitzquotidiano.it Basi Usa, tensioni politiche e crisi Iran: il governo alla prova in Parlamento. Link nel primo commento - facebook.com facebook Basi Usa, tensioni politiche e crisi Iran: il governo alla prova in Parlamento x.com