Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria contro il Deportivo Alaves. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai padroni di casa, nonostante il malcontento espresso dai tifosi presenti allo stadio. La squadra ha segnato più gol rispetto all’avversario, portando a casa i tre punti. La sfida si è svolta in un clima di tensione tra i supporter e la formazione.

"> Real Madrid: Vittoria Tesa Contro il Deportivo Alaves. Il Real Madrid ha conquistato una vittoria importantissima contro il Deportivo Alaves, ma la prestazione della squadra ha suscitato non poche critiche tra i tifosi del Bernabeu. Nonostante i tre punti guadagnati, l’atmosfera allo stadio si è rivelata tutt’altro che positiva. La squadra ha faticato a trovare il ritmo e il gioco fluido che caratterizzano le sue migliori performance. La Partita in Sintesi. Il match si è chiuso con il punteggio di 2-1 in favore degli uomini di Carlo Ancelotti. Tuttavia, la squadra non è riuscita a stupire i suoi sostenitori, nonostante il risultato finale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Real Madrid supera l’Alaves nonostante il malcontento dei tifosi al Bernabeu.

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