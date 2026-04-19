Real Madrid-Alaves martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Bernabeu?

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:30 si gioca la partita tra Real Madrid e Alaves. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e si discutono le quote e i pronostici per questa sfida. La partita si svolge al Santiago Bernabeu, con molte possibilità di vedere diversi gol durante l’incontro. Il Real Madrid, che ha attraversato un momento difficile in questa fase della stagione, si prepara a scendere in campo.