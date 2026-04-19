Real Madrid-Alaves martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Bernabeu?
Martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:30 si gioca la partita tra Real Madrid e Alaves. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e si discutono le quote e i pronostici per questa sfida. La partita si svolge al Santiago Bernabeu, con molte possibilità di vedere diversi gol durante l’incontro. Il Real Madrid, che ha attraversato un momento difficile in questa fase della stagione, si prepara a scendere in campo.
Il Real Madrid è arrivato nel momento decisivo della stagione in una posizione pessima per un club di questa grandezza: è fuori dalla Champions League, era uscito prestissimo dalla Copa del Rey e in Liga è addirittura a 9 punti di distanza dal Barcellona, un divario che sembra difficilissimo da colmare, visto il passo sicuro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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A cikin Real Madrid, suna ganin rashin shugabannin kamar Kroos, Benzema da Modric duk shekara yana cutar da ungiyar sosai a kwanan nan, kamar yadda Fabrizio Romano ya bayyana. #realmadrid #HalaMadrid #LaLiga - facebook.com facebook