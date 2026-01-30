Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid si fa sentire. L’ex allenatore dei Blancos torna in una fase decisiva della Champions, questa volta seduto sulla panchina del Benfica. La sua presenza crea tensione tra i giocatori, soprattutto tra Arbeloa, che ora si trova in bilico. La sfida tra i due club si gioca sui campi europei, ma il ruolo di Mourinho potrebbe influenzare anche il futuro di alcuni uomini in maglia blanca.

Florentino Perez lo adora. Alvaro Arbeloa lo ammira. Una parte del madridismo lo rimpiange. E lui li può eliminare. Il ritorno di Jose Mourinho al Bernabeu quasi 13 anni dopo la chiusura del suo turbolento triennio in blanco e appena 3 settimane dopo l’incredibile 4-2 del Da Luz, col Benfica che si è aggrappato al 24° e ultimo posto utile della classifica di Champions e il Madrid che è scivolato dalla terza alla nona posizione, è una storia sportiva sensazionale. Ed era scontato che l’urna non poteva tradire l’eccezionale hype creato dal gol del portiere Trubin al 98’ di Benfica-Real di mercoledì offrendo ai playoff un inutile Real Madrid-Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Real ritrova Mourinho, il più amato da Florentino Perez. E Arbeloa ora trema

Approfondimenti su Real Mourinho

In questa partita, Mourinho ritrova il suo storico alleato Arbeloa, sottolineando il forte legame tra i due.

Il Real Madrid torna al successo grazie a Antonio Pintus, preparatore atletico di grande esperienza e riconosciuto per i risultati ottenuti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Real Mourinho

Argomenti discussi: L’eterno presente di Mourinho: il portoghese rimasto senza magia ora cerca un miracolo contro il Real Madrid; Arbeloa è uno dei miei ragazzi: Mourinho attacca i media alla vigilia della reunion con il Madrid; Mourinho, riecco Massa; Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa) Lo Special One si conferma gigante assoluto, firma l'impresa di giornata. Chi discute lui, discute il calcio. https://www.ilnapoli.

Il Real ritrova Mourinho, il più amato da Florentino Perez. E Arbeloa ora tremaL'ex tecnico dei Blancos affronta gli spagnoli nei playoff di Champions col suo Benfica e potrebbe segnare il futuro di uno dei suoi fedelissimi, Arbeloa ... msn.com

A Madrid invocano il ritorno di Mourinho al Real: Se Arbeloa è suo allievo, perché non lui?Il dibattito sul futuro della panchina del Real Madrid si arricchisce di una voce pesante. El Chiringuito, programma storicamente vicino a Florentino. tuttomercatoweb.com

Florentino Perez : Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Camavinga da Fede Valverde su ne waanda magoya bayan Real Madrid suka fi yiwa ihu da yi musu busa a Bernabéu jiya. — @marca - facebook.com facebook