Raw accende CM Punk vs Cody Rhodes | cos’è successo

Durante l’ultima puntata di Raw, trasmessa a Las Vegas, si è assistito a un segmento che ha alimentato le speculazioni su un possibile incontro tra CM Punk e Cody Rhodes. Sebbene la WWE non abbia confermato ufficialmente la programmazione di questa sfida, le immagini e le dichiarazioni presentate durante lo spettacolo hanno fatto pensare a un avvicinamento tra i due lottatori.

Las Vegas, 22 aprile 2026 – La WWE non ha ancora annunciato CM Punk vs Cody Rhodes, ma l’ultimo segmento di Raw ha lasciato pochi dubbi sulla strada che intende percorrere. Dopo la sconfitta contro Roman Reigns a WrestleMania 42, Punk è tornato a parlare davanti al pubblico spiegando di non avere intenzione di fermarsi e di voler restare pronto per la prossima occasione. Poco dopo è arrivato Rhodes. Ed è lì che il segmento ha cambiato peso. Il punto non è tanto il confronto in sé, ma quello che racconta. Punk esce da WrestleMania senza titolo, Cody invece resta campione WWE dopo aver superato Randy Orton, ma Raw ha messo i due sulla stessa strada.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cm Punk vs Cody Rhodes | Raw 2008 | Match Edit

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