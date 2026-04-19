Durante l’ultima puntata di SmackDown a Las Vegas, andata in scena il 18 aprile 2026, Cody Rhodes e CM Punk si sono incontrati nel ring per un faccia a faccia. L’evento ha visto un confronto incentrato più sul dialogo e sull’atmosfera che sullo scontro fisico, lasciando intendere un’anticipazione delle sfide che li attenderanno in vista di WrestleMania 42.

A Las Vegas, durante l’ultima puntata di SmackDown svoltasi il 18 aprile 2026, Cody Rhodes e CM Punk si sono ritrovati faccia a faccia nel ring per un confronto che ha privilegiato la sostanza narrativa rispetto ai classici scontri fisici. La scena, avvenuta a meno di ventiquattr’ore dai rispettivi impegni titolati per WrestleMania 42, ha i due campioni condividere un momento di riconoscimento reciproco senza sfociare in rissa o tradimenti improvvisi. Due traiettorie opposte verso il vertice di WrestleMania 42. Il segmento conclusivo della serata televisiva ha evitato le soluzioni più banali del genere, rinunciando alla tensione artificiale tipica dei momenti pre-match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cody Rhodes e CM Punk: rispetto e sfida prima di WrestleMania 42

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