Sliding Doors al Mapei Stadium | il cerchio magico di Ballardini

Davide Ballardini torna a sedersi sulla panchina dell’Avellino dopo anni, a causa di una serie di risultati negativi. La sua nomina al Mapei Stadium è stata annunciata ieri, portando entusiasmo tra i tifosi biancoverdi. Ballardini ha già iniziato a lavorare con i giocatori, cercando di cambiare rotta e migliorare le prestazioni in vista delle prossime partite. La società spera che la sua esperienza possa portare la squadra fuori dalla crisi. I prossimi incontri saranno decisivi per valutare i primi effetti di questa scelta.

Tempo di lettura: 3 minuti Se il calcio fosse un romanzo d’autore, il capitolo dedicato a Davide Ballardini e all’ Avellino inizierebbe con un fermo immagine datato maggio 2024. In quel momento, sotto il cielo di Reggio Emilia, il tecnico ravennate usciva dal campo con lo sguardo nascosto dai suoi inconfondibili occhiali scuri, mentre il Sassuolo di proprietà Mapei scivolava inesorabilmente verso la Serie B (dopo la sconfitta arrivata con il Cagliari 0-2, ndr. ). Quel prato sembrava essere diventato il teatro di un addio amaro, il punto di rottura di una carriera spesa a riparare sogni altrui. Invece, per uno di quei paradossi che solo il pallone sa generare, proprio quel luogo è diventato il punto di partenza della sua nuova vita sportiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

