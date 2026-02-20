Cancelo clamorosa sliding doors | l’Inter è un rimpianto? Le indiscrezioni dalla Spagna non mentono

João Cancelo non ha ancora trovato spazio al Barcellona, e questa situazione ha riacceso il dibattito sul suo possibile ritorno all’Inter. Le voci provenienti dalla Spagna suggeriscono che l’esterno portoghese potrebbe aver lasciato un vuoto nel suo precedente club italiano, dove aveva mostrato grande talento. La sua decisione di non accettare l’offerta nerazzurra ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua carriera potrebbe cambiare ancora una volta in futuro.

Inter News 24 Cancelo è praticamente un fantasma nella sua seconda avventura al Barcellona: il mancato sì all'Inter è un rimpianto per l'ex Al Hilal?. Il mercato di gennaio ha spesso dinamiche imprevedibili e il caso João Cancelo ne è la prova lampante. Il laterale portoghese, lungamente corteggiato dall'Inter per rinforzare le fasce di Cristian Chivu, ha preferito il ritorno in Catalogna, ma la sua seconda avventura al Barcellona si sta trasformando in un autentico calvario sportivo. LEGGI ANCHE: le ultimissime di calciomercato Inter Cancelo, l'Inter diventa un rimpianto? Al Barcellona è un fantasma: solo 158 minuti giocati.