Ravenna ok al naturismo a Lido di Dante | ecco le nuove regole

Il Comune di Ravenna ha approvato le nuove norme per la stagione balneare 2026, mantenendo l’area dedicata al naturismo presso il litorale di Lido di Dante. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda specificamente questa zona della spiaggia, dove saranno rispettate le regole stabilite dall’amministrazione comunale per il rispetto degli utenti e delle normative vigenti.

Il Comune di Ravenna ha ufficializzato le regole per la stagione balneare 2026, confermando l’area dedicata al naturismo presso il litorale di Lido di Dante. La decisione amministrativa definisce con precisione i confini, i tempi e le norme di comportamento per garantire la convivenza tra fruizione del mare e tutela dell’ecosistema locale. La gestione dello spazio è suddivisa in due settori distinti situati a sud di Lido di Dante. La prima zona, denominata area 1, sarà accessibile dal 30 maggio fino al 20 settembre. Il perimetro inizia a 40 metri dalla perpendicolare alla battigia dello stradello del pinetale e si estende per 400 metri. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, ok al naturismo a Lido di Dante: ecco le nuove regole Notizie correlate Leggi anche: Lido di Dante, Ferrero (FdI): "Sospendere le nuove lottizzazioni" Bonus assunzioni: dal 100% al 70%, ecco le nuove regoleLa manovra economica del 2026 sta ridisegnando la mappa degli incentivi al lavoro, con una riduzione drastica dei bonus per le assunzioni giovanili e... Altri aggiornamenti Lido di Dante: la spiaggia naturista riapre il 25 maggioLidio di Dante (Ravenna), 20 maggio 2024 – Sabato prossimo (25 maggio) riapre a Lido di Dante la spiaggia dedicata al turismo naturista. E’ stata firmata l’ordinanza che individua e regolamenta ai ... ilrestodelcarlino.it Ravenna, la spiaggia naturista «assaltata» da scambisti e guardoni: «Una barriera per proteggerla dai non residenti»Con l’attesa apertura della spiaggia naturista di Lido di Dante (Ravenna), meglio nota come Bassona, all’interno della riserva naturale della Foce del Bevano, si è riaccesa una polemica che si ... corrieredibologna.corriere.it