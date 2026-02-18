Lido di Dante Ferrero FdI | Sospendere le nuove lottizzazioni

Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia ha chiesto di sospendere le nuove lottizzazioni al Lido di Dante, in provincia di Ravenna, perché l’area è soggetta a gravi problemi di subsidenza e sofferenza idraulica. Ferrero ha sottolineato che il territorio, già fragile, rischia di peggiorare con nuovi insediamenti edilizi. Un dettaglio concreto riguarda le recenti mareggiate che hanno danneggiato alcune aree abitate lungo la costa.

Sospendere le nuove lottizzazioni al Lido di Dante, in provincia di Ravenna. A chiederlo, in un'interrogazione, è Alberto Ferrero (FdI) che ricorda come "l'area interessata ricade in un contesto costiero notoriamente fragile, caratterizzato da grave sofferenza idraulica, fenomeni di subsidenza legati anche a decenni di estrazioni di gas e da un elevato rischio di ingressioni marine. Il territorio presenta inoltre criticità strutturali nello smaltimento delle acque meteoriche, come dimostrato dai frequenti allagamenti dell'abitato esistente. L'innalzamento localizzato delle quote di una vasta nuova urbanizzazione può determinare un aumento del rischio idraulico per le aree già edificate, riducendo i volumi di laminazione e deviando le acque verso le zone più basse".