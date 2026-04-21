Non più tra giugno e luglio il Pride a Messina si svolgerà a settembre

Il comitato organizzatore dello Stretto Pride ha annunciato che l'evento di quest'anno non si svolgerà più tra giugno e luglio, come avvenuto in passato. La manifestazione dedicata ai diritti e all’orgoglio LGBTQIA+ è stata spostata a settembre. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il calendario delle attività previste per questa edizione. Nessuna ulteriore informazione sui motivi di questa variazione è stata resa nota.

Il comitato organizzatore dello Stretto Pride comunica che la manifestazione per l'orgoglio e la rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ di quest'anno non si terrà, come di consueto, nei mesi di giugno o di luglio. La parata attraverserà le vie di Messina il prossimo 12 settembre.La decisione di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Madame torna live nel 2026: annuncia il tour estivo italiano con 15 tappe tra luglio e settembre.Madame Rompe il Silenzio: Il Tour Estivo e il Ritorno sul Palco Dopo Tre Anni Madame annuncia un tour estivo in Italia con quindici date, dal 3... Wolverine: trapelata finestra d’uscita tra luglio e settembre 2026, Sony evita lo scontro con GTA 6.Marvel’s Wolverine, il nuovo titolo action di Insomniac Games, potrebbe avere una data di uscita più precisa di quanto si pensasse. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Non più tra giugno e luglio, il Pride a Messina si svolgerà a settembre; Disability Pride Milano 2026: sabato 30 maggio il corteo, eventi e programma della quinta edizione; Eolie Pride 2026: una settimana di eventi. Sabato 6 giugno il corteo; Modena Pride torna in piazza il 20 giugno: Per vivere insieme senza paura. Toscana Pride 2026 a Grosseto: sabato 13 giugno la parata in Maremma per i diritti LGBTQIA+Il Toscana Pride 2026 si terrà a Grosseto il 13 giugno: parata in Maremma, percorso partecipato e un messaggio chiaro sui diritti LGBTQIA+ non negoziabili. gay.it Eolie Pride 2026: una settimana di eventi. Sabato 6 giugno il corteoMESSINA. A seguito della partecipata assemblea pubblica svoltasi il 19 aprile a Lipari, che ha visto il coinvolgimento attivo di abitanti e associazioni provenienti da tutto l’arcipelago, i promotori ... letteraemme.it DOPO 10 ANNI TORNA IN FVG IL PRIDE, A SETTEMBRE A UDINE PREVISTI TANTI EVENTI DI AVVICINAMENTO IN TUTTA LA REGIONE A quasi dieci anni dalla prima edizione, torna il Fvg Pride. Lo ha annunciato il FVG Pride Odv oggi in conferenza stam - facebook.com facebook Ieri l'Alessandria è sceso in campo con una maglia speciale, che presentava sul petto un simbolo arcobaleno in sostegno della comunità LGBTQ+ e un invito al sesta edizione del Pride nella città piemontese. x.com