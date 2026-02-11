Francia e Cina | se Parigi vuole un rinnovamento dei rapporti servono più fatti e meno parole

Macron torna da Pechino con poche novità concrete sui rapporti tra Francia e Cina. Dopo il viaggio, il bilancio è più politico che diplomatico: molte parole, poche concessioni. La Cina non tollera più il tono paternalistico dell’Europa, che negli ultimi anni si è spesso rivolto a Pechino con un’aria di superiorità. Per migliorare i legami, Parigi dovrà mettere sul tavolo fatti più che parole.

Quando Emmanuel Macron è tornato da Pechino a fine 2025, il bilancio era più politico che diplomatico: molte parole, poche concessioni, e soprattutto la conferma che la Cina non accetta più l’intonazione didascalica con cui l’Europa le ha parlato per anni. Da qui l’idea di affidare a Jean-Pierre Raffarin una riflessione sul “rinnovamento” del rapporto franco-cinese, con un orizzonte addirittura al 2040. La domanda, però, è semplice: Parigi sta costruendo un nuovo inizio o sta solo prendendo atto, con ritardo, che il baricentro del mondo si è già spostato? Raffarin, l’uomo del canale aperto. Raffarin non è un emissario improvvisato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

