Un uomo di 45 anni è stato condannato a sei anni di carcere per aver commesso una rapina contro una donna di 93 anni a Cremona. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove il truffatore ha agito ai danni della donna anziana. La sentenza è stata emessa dal tribunale dopo il processo, che ha stabilito la responsabilità dell’imputato nel reato contestato.

Il Tribunale ha inflitto una condanna di sei anni di reclusione a un uomo di 45 anni originario di Napoli, colpevole di aver messo a segno una rapina ai danni di una donna di 93 anni nel cuore di Cremona. Oltre alla detenzione, il giudice ha stabilito una sanzione pecuniaria di duemila euro e l’obbligo di corrispondere alla vittima, rappresentata legalmente dall’avvocato Guido Priori, una somma provvisionale pari a 10.000 euro. Per Fabio, l’imputato, la sentenza comporta anche la revoca della sospensione condizionale precedentemente ottenuta in un altro procedimento giudiziario presso il Tribunale di Napoli. L’inganno psicologico e la violazione dell’intimità domestica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina alla 93enne: 6 anni di carcere per il truffatore di Cremona

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