Quattro anni di carcere per rapina e accoltellamento

A Noventa di Piave, tre giorni fa, i carabinieri hanno arrestato un 27enne del luogo con l’accusa di lesioni, rapina e minacce gravi. L’uomo è stato trovato a casa sua e coinvolto in un episodio avvenuto nel 2018, quando, in compagnia di un’altra persona, avrebbe derubato un ragazzo del telefonino, colpendolo con un coltello e accoltellandolo. La condanna prevista è di quattro anni di carcere.

