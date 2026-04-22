Rapina al Barber Shop di Como | preso il secondo complice dopo le video**

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato il secondo sospetto coinvolto nella rapina avvenuta il 9 aprile scorso in un barbiere di via Milano alta a Como. La Squadra Mobile ha confermato che l’individuazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno contribuito a ricostruire la vicenda e identificare i due responsabili.

La Squadra Mobile di Como ha portato alla luce l’identità del secondo responsabile della rapina avvenuta il 9 aprile presso il Barber Shop situato in via Milano alta. Il giovane, un cittadino marocchino di 22 anni privo di una dimora stabile, è stato condotto in carcere in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip locale, dopo che le riprese delle telecamere di sorveglianza avevano permesso di ricostruire la sua presenza sul luogo del crimine. Dinamiche dell’aggressione e percorsi giudiziari. Il colpo al negozio, che è gestito da un imprenditore straniero, si era consumato con violenza quando l’esecutore materiale era entrato nell’attività intimidendo il dipendente per sottrarre la liquidità presente in cassa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina al Barber Shop di Como: preso il secondo complice dopo le video** Notizie correlate La rapina al Barber Shop di via Milano a Como, arrestato anche il secondo autoreComo, 22 aprile 2026 – Anche il secondo autore della rapina al Barber Shop di via Milano alta, commessa il 9 aprile, è finito in carcere. Enrico Candoli inaugura domani il ’Chicco Barber Shop’Il giovane imprenditore Enrico Candoli ha acquistato un nuovo salone sul lungomare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Spezia, barber shop sequestrati: Guardia di Finanza chiude quattro attività nel Levante; Barbershop senza qualifica: chiusi quattro negozi - POP; False abilitazioni professionali: Finanza chiude 4 saloni a La Spezia. La rapina al Barber Shop di via Milano a Como, arrestato anche il secondo autoreIn carcere un marocchino di 22 anni, ritenuto l'esecutore materiale del colpo del 9 aprile dopo il quale era stato arrestato un 26enne di Casnate con Bernate ... ilgiorno.it Certificazioni non valide, sequestrati quattro barber shop in val di MagraI titolari erano privi di regolare abilitazione professionale. La Guardia di Finanza indaga sull'ente fantasma che avrebbe rilasciato i titoli ... rainews.it Barber shop r&b Stile ,professionalità, accoglienza Servizi professionali per la cura dell’uomo: • Taglio capelli su misura • Rasatura tradizionale • Modellatura barba • Trattamenti esclusivi Eleganza, precisione e stile senza tempo Vi aspetto per un’esperi facebook