Enrico Candoli inaugura domani il ’Chicco Barber Shop’

Il giovane imprenditore Enrico Candoli ha acquistato un nuovo salone sul lungomare. Enrico, 29 anni, per tutti Chicco, nonostante l'età è già uno dei più noti barbieri della riviera. Dalla sede attuale di viale Carducci 109E si trasferirà di pochi passi, al civico 109B, dove in precedenza c'era la bigiotteria e gioielleria Rossetti. L'inaugurazione si terrà domenica alle 16.30, con un buffet, drink ed il tradizionale taglio della torta. Il nuovo negozio si chiama Chicco Barber Shop e dall'insegna esce il nome della moglie Asia, in quanto la giovane donna deve occuparsi a tempo pieno dei loro tre figli piccoli di 6, 3 e 1 anno.

