Rapina 42enne espulso da Viterbo | Socialmente pericoloso

Un uomo di 42 anni è stato espulso da Viterbo, dove stava scontando una condanna di quasi cinque anni per rapina. La condanna è stata emessa nel carcere Nicandro Izzo di Mammagialla. Le autorità hanno deciso di allontanarlo dalla città, ritenendolo socialmente pericoloso. La notifica dell’espulsione è stata comunicata alle forze dell’ordine e al servizio di polizia locale.

Un 42enne è stato espulso da Viterbo, dove stava scontando una condanna a 4 anni e 9 mesi per rapina nel carcere Nicandro Izzo di Mammagialla. Il rimpatrio è stato eseguito nella giornata del 21 aprile dagli agenti della questura nei confronti dell'uomo, un cittadino georgiano gravato da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Avellino. Sventata rapina in autostrada Notizie correlate Scarcerato e subito espulso dall'Italia, la questura: «Era socialmente pericoloso»Nella giornata di domenica 1 marzo l’Ufficio Immigrazione della questura ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio... 39enne socialmente pericoloso trasferito da Lucca a Brindisi per un decreto di espulsione, il provvedimentoUn cittadino marocchino di 39 anni è stato destinatario di un decreto di espulsione e del trasferimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri...