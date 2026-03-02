Scarcerato e subito espulso dall' Italia la questura | Era socialmente pericoloso

Nella giornata di domenica 1 marzo, l’Ufficio Immigrazione della questura ha avviato le pratiche per l’espulsione di un cittadino algerino di 41 anni, che era stato scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza al termine della pena. L’uomo è stato subito accompagnato all’aeroporto e rimpatriato, in quanto considerato socialmente pericoloso dalla stessa questura.