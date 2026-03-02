Scarcerato e subito espulso dall' Italia la questura | Era socialmente pericoloso
Nella giornata di domenica 1 marzo, l’Ufficio Immigrazione della questura ha avviato le pratiche per l’espulsione di un cittadino algerino di 41 anni, che era stato scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza al termine della pena. L’uomo è stato subito accompagnato all’aeroporto e rimpatriato, in quanto considerato socialmente pericoloso dalla stessa questura.
Nella giornata di domenica 1 marzo l’Ufficio Immigrazione della questura ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino algerino di 41 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
