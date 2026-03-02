39enne socialmente pericoloso trasferito da lucca a brindisi per un decreto di espulsione il provvedimento

Un uomo marocchino di 39 anni, considerato socialmente pericoloso, è stato trasferito da Lucca a Brindisi in esecuzione di un decreto di espulsione. Dopo essere stato accompagnato dalla Polizia, è stato condotto presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Brindisi. La misura è stata adottata a seguito di un provvedimento legale emesso nei suoi confronti.

Un cittadino marocchino di 39 anni è stato destinatario di un decreto di espulsione e del trasferimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi come misura di sicurezza. Il provvedimento è stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto l’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso. Decreto di espulsione a Lucca Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha visto coinvolta la Polizia di Stato di Lucca, che ha eseguito l’accompagnamento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi. L’uomo, di origine marocchina e di 39 anni, era già stato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti e aveva scontato un periodo di detenzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

