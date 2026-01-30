Rania e Noor le due Regine di Giordania

Rania e Noor, due donne comuni con un passato semplice, sono diventate le Regine di Giordania. Entrambe avevano carriere promettenti e vite tranquille, senza immaginare che il loro destino le avrebbe portate a ricoprire ruoli così importanti. Ora sono al centro dell’attenzione, simboli di una nazione che guarda a loro con rispetto e ammirazione.

Due commoner con una brillante carriera avviata, ignare di ciò che il destino avrebbe riservato loro. Le due donne che più hanno incarnato il ruolo di regina nel mondo arabo contemporaneo, Noor e Rania, non erano nate per regnare. Non provenivano da famiglie reali, non erano cresciute a corte, non avevano ricevuto un'educazione pensata per il trono. Eppure, entrambe sono diventate simboli fortissimi, in patria e nel mondo. Due borghesi alla corte hashemita. Simili nella vita precedente alla corona e nella svolta che ha cambiato per sempre il loro destino, ma profondamente diverse nel modo di interpretare il ruolo di regina.

