Rania di Giordania ha incontrato la First Lady turca Emine Erdogan. Durante l’appuntamento, Rania ha indossato un outfit che combina eleganza classica e un tocco di modernità, dimostrando ancora una volta di essere tra le icone di stile più apprezzate a livello globale.

Rania di Giordania ha incontrato la First Lady turca Emine Erdo?an, sfoggiando un outfit che bilancia eleganza formale e gusto contemporaneo, confermandosi icona di stile internazionale. Con la sua struttura impeccabile e la lavorazione sartoriale precisa, il cappotto Alaia definisce la silhouette della reale con una presenza elegante e autorevole, tipica delle icone di stile. La scelta di combinare la blusa dolcevita con la gonna drappeggiata in velluto di Dries Van Noten mostra come un capo minimale possa diventare protagonista di un look strutturato. Accessori scelti con cura completano l’outfit: la borsa Fendi in khaki aggiunge un tono sofisticato e discreto, mentre le pumps in pelle Jimmy Choo slanciano la silhouette. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rania di Giordania ha incontrato la First Lady turca Emine Erdo?an, sfoggiando un outfit che bilancia eleganza formale e gusto moderno

Per la visita al Wadi Rum il 7 gennaio 2026, Rania di Giordania ha optato per un look moderno e versatile, in grado di coniugare eleganza e praticità.

