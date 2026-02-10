La pattinatrice artistica Sara Conti si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi, questa volta in coppia con l’ex Macii. La cosa sorprendente è che il suo fidanzato, invece, gareggia con la squadra spagnola. La loro presenza in due nazionali diverse crea un caso curioso che sta facendo discutere tra gli appassionati.

Non tutti sanno che la campionessa di pattinaggio Sara Conti gareggia alle Olimpiadi 2026 con l’ex Niccolò Macii, mentre il suo attuale fidanzato è nella squadra spagnola. Poche ore fa a conquistare una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono stati Sara Conti e il suo partner artistico Niccolò Macii. Non tutti sanno però che i due pattinatori, oltre a gareggiare insieme ai Giochi invernali, in passato hanno condiviso anche la vita privata. Nel 2018 infatti, un anno prima di iniziare a pattinare insieme, i campioni azzurri si sono innamorati, dando il via a un’importante storia d’amore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sara Conti in gara alle Olimpiadi con l’ex Macii, mentre il suo fidanzato è nella squadra spagnola

Questa mattina, a Cortina, parte il Team Event di pattinaggio artistico.

Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medagliaNella serata di venerdì 6 febbraio la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ma diverse gare sono già in corso. ecodibergamo.it

Sara Conti e Niccolò Macii: la fine del loro amore e le note di Caruso per una medaglia alle Olimpiadi invernali 2026Lui si sposa, lei ha un nuovo compagno, ma sul ghiaccio dei Giochi si dicono ancora una volta: insieme. Con i costumi che raccontano il mare, la luna e il sogno di un podio olimpico. Sono terzi dopo ... vogue.it

Meravigliosamente Sara. La bergamasca Sara Conti è Bronzo Olimpico con la Squadra Azzurra. Dopo il Titolo Europeo, il Secondo Posto nell'ISU Grand Prix (massimo circuito Mondiale equivalente nel Pattinaggio alla Coppa del Mondo di - facebook.com facebook

È ARRIVATAAAAAAAAAAAAA La prima medaglia olimpica italiana nella gara a squadre di pattinaggio di figuraaaaaa! Sara Conti Niccolò Macii Charlène Guignard Marco Fabbri Lara Naki Gutmann Daniel Grassl Matteo Rizzo TUTTO MERIT x.com