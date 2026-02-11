A Benevento, dal 4 al 15 marzo, si gioca la prima tappa del “Junior Next Gen” nel Sud Italia. Il torneo si svolge al TC 2002 di via Salvemini e richiama i giovani promesse del tennis italiano. È uno degli eventi più attesi della stagione giovanile della FITP, che quest’anno mette in mostra i talenti emergenti del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno (4-15 marzo) Benevento diventerà il centro del tennis giovanile italiano ospitando al Tc 2002 di via Salvemini la prima tappa della macro-area Sud del “Junior Next Gen”, uno degli appuntamenti più importanti del calendario giovanile della FITP. Il torneo è rivolto alle categorie (singolare e doppio) Under 10, Under 12, Under 14 e si pone come obiettivo quello di valorizzare le promesse del tennis italiano attraverso più appuntamenti su base macro-regionale che consentono ai partecipanti di confrontarsi in eventi dal grande livello tecnico. Il circuito Junior Next Gen è giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione ed è composto da quattro tappe che porteranno ad un Master finale che sarà disputato a novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - TC 2002, a marzo nel Sannio le promesse del tennis italiano per la tappa del “Junior Next Gen 2026”

Approfondimenti su TC 2002

Questa mattina al Tc le Mura si è disputata la prima tappa del circuito Fitp Junior Program a Ferrara.

Il Tennis Club Terranova di Olbia si prepara a fare il grande salto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su TC 2002

Argomenti discussi: Riparte il Circuito Junior e Super Next Gen Italia; Il Tc Terranova fa il grande salto e vola in Serie A2 nazionale.

Primo Torneo Rodeo Umbria Next Gen Under 14 e Under 16 allo Junior Tennis Perugia: applausi a tutti i contendenti, un sentito ringraziamento al giudice arbitro Michela Rocchi ed a tutto lo staff organizzativo. In Under 14 successi per Benedetta Suriani (43 4 - facebook.com facebook