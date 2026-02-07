Lancia annuncia i suoi piani per il 2026. La casa automobilistica tornerà a competere nell’ERC con la nuova Mabellini e lancerà il Trofeo Lancia Rally. La notizia fa salire l’attesa tra gli appassionati, che aspettano di vedere la storica marca tornare in pista dopo anni di assenza.

Il panorama del rally italiano e internazionale si arricchisce di novità significative, dimostrando un impegno rinnovato verso questo sport leggendario e versatile. Dopo il primo anno di attività, il marchio Lancia intensifica il suo coinvolgimento nel mondo rally, annunciando importanti sviluppi per le stagioni 2026 e 2027 che coinvolgono sia i campionati nazionali che quelli europei. Durante il recente Rally Racing Meeting a Vicenza, Lancia ha svelato i piani per il futuro, confermando la partecipazione nel prestigioso European Rally Championship (ERC) e nel campionato nazionale dedicato al monomarca. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lancia annuncia i piani per il 2026: ritorno in ERC con Mabellini e lancio del Trofeo Lancia Rally

