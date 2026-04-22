Sei uomini tra i 25 e i 50 anni, residenti a Bologna, Firenze e Catania, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di aver prodotto materiale pedopornografico e di aver adescato una ragazzina tramite internet. L’indagine, coordinata dalle autorità competenti, ha portato al loro coinvolgimento in attività illegali legate allo sfruttamento di minori online. Le autorità stanno procedendo con ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’indagine.

BOLOGNA – Sei uomini, tra i 25 e i 50 anni, residenti a Bologna, Firenze e Catania, sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online. L’accusa è di aver contattato online una ragazzina al di sotto di 14 anni, instaurando conversazioni a sfondo sessuale e inducendola a produrre e inviare materiale fotografico e video intimi. La Polizia di Bologna ha eseguito una serie di decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti dei sei uomini. L’indagine, condotta dal Commissariato Bolognina Pontevecchio e coordinata dalla Procura di Bologna, è scaturita dalla denuncia presentata dai genitori affidatari della giovane vittima.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ragazzina adescata online: sei indagati residenti a Firenze, Bologna, Catania

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