La Polizia di Stato ha condotto un'ampia operazione che ha portato all'indagine di sei uomini accusati di aver prodotto materiale pedopornografico e di aver adescato una minore attraverso piattaforme online. Le indagini hanno riguardato attività illegali svolte su internet, con l’obiettivo di smascherare comportamenti criminali legati allo sfruttamento di minori. L’indagine è ancora in corso e coinvolge diversi aspetti legati alla tutela dei minori e alla lotta contro la pedopornografia.

È di sei uomini indagati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato il 15 aprile 2026 tra Bologna, Firenze, Catania, Ferrara, Modena e Agrigento. L’attività investigativa, avviata dopo la denuncia dei genitori affidatari di una ragazza infraquattordicenne, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e ha portato al sequestro di dispositivi informatici utilizzati dagli indagati. Le indagini e la denuncia che ha dato il via all’operazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via in seguito alla denuncia presentata presso il Commissariato Bolognina Pontevecchio di Bologna dai genitori affidatari di una minore di età inferiore ai quattordici anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, adescata una minore: sei indagati per produzione di materiale pedopornografico

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