adesca ragazzina online 30enne condannato a sei anni e sei mesi a palermo

I giudici di Palermo hanno condannato un uomo di 30 anni di Foggia a sei anni e sei mesi di carcere. L’accusa riguarda pedopornografia minorile e tentata violenza privata. La vicenda è emersa dopo che il ragazza è stata adescata online. La sentenza arriva dopo un’indagine che ha portato alla condanna dell’uomo, arrestato e processato nelle scorse settimane.

I giudici della quinta sezione penale del tribunale di Palermo hanno condannato un 30enne foggiano a sei anni e sei mesi di reclusione per pedopornografia minorile e tentata violenza privata. Era accusato di avere adescato una minorenne palermitana utilizzando un falso profilo social. L’indagine è nata dalla denuncia della madre presentata nel 2018. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione cyber investigation dii Palermo, fingendosi anch’egli minorenne, ha convinto la vittima a fornirgli il numero di cellulare. Così il 30enne, secondo l’accusa, ha contattato la minorenne con un’utenza mobile estera e ha iniziato a chiederle foto e video. 🔗 Leggi su Feedpress.me

