Raffiche di vento scatta l' allerta meteo Fari puntati su verde pubblico e mareggiate

Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile regionale a causa di raffiche di vento provenienti da nord-est e condizioni di mare agitato. Le previsioni indicano raffiche di intensità elevata e possibili mareggiate lungo le zone costiere esposte. L’attenzione si concentra sulle aree di verde pubblico e sulla presenza di mareggiate che potrebbero interessare le coste nelle prossime ore.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda tutta la Campania e sarà valido.🔗 Leggi su Casertanews.it

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