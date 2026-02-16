Maltempo scatta l’allerta gialla | attenzione a mareggiate e raffiche di vento

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha dichiarato l’allerta gialla a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla regione, portando mareggiate e venti forti. La decisione è stata presa perché le condizioni del mare stanno peggiorando rapidamente e potrebbero causare problemi lungo la costa di Rimini. Nel dettaglio, l’allerta riguarda anche l’area B2, che include tutta la provincia. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari lungo la costa.

Per la giornata di martedì previsti livelli del mare prossimi o superiori alla soglia di attenzione lungo la costa riminese. Possibili criticità anche nelle aree montane e collinari La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per criticità costiera che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini. Per la giornata di martedì, 17 febbraio, si prevedono livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Maltempo a Livorno, forti raffiche di Libeccio in arrivo: domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali improvvisi e raffiche di vento Questa mattina, la Protezione Civile della Campania ha annunciato un’allerta meteo gialla che durerà fino a giovedì. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, lunedì di vento e mareggiate: scatta l'allerta meteo; Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo; Maltempo, scatta l’allerta arancione a Roma e nel Lazio per San Valentino; Ancora maltempo: scatta l’allerta meteo per vento e mareggiate. Maltempo in Campania, scatta l’allerta gialla: previsti temporali e venti fortiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo per venti forti e, contestualmente, un’allerta di livello giallo per temporali sui ... cronachedellacampania.it Meteo – Nuovo maltempo in arrivo in Italia con neve in montagna: scatta l’allerta della Protezione CivileMeteo - Nuovo affondo perturbato in arrivo in Italia con piogge, possibili temporali e neve in montagna: ecco l'allerta della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it Il maltempo senza tregua mette in ginocchio il tratto costiero. Ordinanza del sindaco in vigore: stop a traffico veicolare e pedonale, scatta l’allerta sicurezza - facebook.com facebook Toscana, torna il maltempo: scatta l'allerta gialla x.com