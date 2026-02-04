Raffiche di vento e mareggiate | diramata l’allerta meteo arancione
Nella giornata di oggi, la Protezione Civile della Puglia ha lanciato un’allerta
BRINDISI – Nella giornata di oggi (4 febbraio 2026) la Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo "arancione" per rischio vento, che interesserà diverse zone del territorio regionale. L'allerta, entrata in vigore alle ore 10:00, avrà una durata di 10 ore.🔗 Leggi su Brindisireport.it
