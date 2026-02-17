Muore mentre va a buttare la spazzatura malore fulminante per un 72enne di Traversara

Un uomo di 72 anni di Traversara è morto improvvisamente mentre stava andando a gettare la spazzatura, a causa di un malore fulminante. La vittima aveva appena lasciato casa quando si è sentito male e non è riuscito a chiedere aiuto. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un momento di profondo dolore per la comunità di Traversara, colpita da una tragedia tanto improvvisa quanto inattesa. Un uomo di 72 anni, molto conosciuto in zona, è morto mentre stava compiendo un gesto semplice e abituale, uscendo di casa con il suo Apecar per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti. Arrivato in via Traversara, nei pressi dei cassonetti, l'anziano avrebbe appena iniziato le operazioni di scarico quando è stato colpito da un malore fulminante. In pochi istanti si è accasciato a terra, sotto gli sguardi attoniti di alcuni automobilisti e passanti, che hanno subito lanciato l'allarme rendendosi conto della gravità della situazione.