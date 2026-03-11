Incassava Reddito di cittadinanza dai domiciliari condannata 40enne

Una donna di 40 anni è stata condannata per aver percepito il reddito di cittadinanza mentre si trovava agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, tra ottobre 2020 e luglio 2021 avrebbe incassato diverse migliaia di euro senza averne diritto. La condanna arriva dopo aver accertato che la donna ha continuato a ricevere il beneficio durante il periodo di restrizioni.

Percepiva il reddito di cittadinanza. Diverse migliaia di euro in un periodo che andava dall'ottobre del 2020 al luglio del 2021. Nella dichiarazione, però, aveva omesso di riportare che si trovava agli arresti domiciliari. Una 40enne di Pompei, residente a Scafati, è stata condannata in via definitiva dalla Cassazione a una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. L'accusa mossa dalla procura era di indebita percezione legata al Reddito di cittadinanza. La donna era stata condannata in primo grado e poi dalla Corte d'appello di Salerno, fino al vaglio della Suprema Corte. La difesa aveva chiesto una rivalutazione delle fonti probatorie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

