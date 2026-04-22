Raffaele Sapone il ricordo di un cocchiere sipontino

Raffaele Sapone, conosciuto come cocchiere sipontino, era solito passeggiare per le vie della città con la sua grande carrozza nera e il cavallo. Ricordato come una figura familiare, il suo passaggio lasciava un'impressione duratura tra i residenti. La sua presenza era riconoscibile in modo immediato, e molti conservano ancora il ricordo di quei momenti trascorsi in compagnia del suo veicolo.

ERO ragazzino, quando lo vedevo passeggiare per le strade della città,con la sua grande carrozza nera, col cavallo. In paese lo chiamavano Gemil,personaggio storico,fu l’unico a rimanere fino agli anni ’75 con la sua amata carrozza di lusso; a girare per le strade cittadine, fu quell’anno forse l’ultimo che, la mia mente ricorda. Lui,Gemil era una persona d’altri tempi,fedele al suo modo di vivere,apparteneva a un mondo che,stava per scomparire mentre era entrata la nuova epoca;quella delle auto. Gemil, portava una bombetta nera in testa,un paio di baffoni scuri tirati un po’ all’insù, un mezzo cappotto che dava sul nero, gilet, pantaloni e stivaletti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Raffaele Sapone, il ricordo di un cocchiere sipontino Notizie correlate Leggi anche: Il silenzio quirinalizio di Raffaele Fitto detto Raffaele “Zitto” Le Palme (a cura di Pascalonia, per l’Archivio Storico Sipontino)Per questa festività le tradizioni popolari sipontine sono inveterate e riguardano molte modalità di vita, cose che, comunque, ritroviamo anche nelle... Una raccolta di contenuti Si parla di: Raffaele Sapone, il ricordo di un cocchiere sipontino; Raffaele Sapone, il ricordo di un cocchiere sipontino. COCCHIERE SIPONTINO Raffaele Sapone, il ricordo di un cocchiere sipontinoIn paese lo chiamavano Gemil: un personaggio storico, rimasto fino alla metà degli anni Settanta l’ultimo vero cocchiere di Manfredonia ... statoquotidiano.it