Il silenzio quirinalizio di Raffaele Fitto detto Raffaele Zitto

Raffaele Fitto, commissario europeo alla Coesione e alle Riforme, è spesso assente dai media ma attivo sui social. Ogni giorno pubblica aggiornamenti su incontri con sindaci e rappresentanti territoriali dell’Unione, mantenendo comunque un profilo basso e discreto. La sua presenza online si traduce in brevi resoconti, mentre il suo silenzio pubblico rimane comunque un elemento distintivo.

Roma. Strategicamente scomparso ma vivo e in buona forma. Ogni giorno Raffaele Fitto, Commissario europeo alla Coesione e alle Riforme, posta sui social un breve resoconto di incontri con sindaci e rappresentati territoriali dell’Unione. In italiano e in inglese. Il vero cuore di questi tweet è la foto, che diventa prova di esistenza in vita. Per il resto è lavoro e silenzio assoluto. Mai un’intervista, mai un talk tv, mai un collegamento volante, mai un passaggio nei tg, mai una clip sulla squadra del cuore. Una parola sul referendum della giustizia? Manco per idea. L’auto ghosting (sparire senza spiegazioni) di Fitto, questo nascondimento... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il silenzio quirinalizio di Raffaele Fitto detto Raffaele “Zitto” Articoli correlati Leggi anche: La “Guerra dei Fitto” a Maglie: il fedelissimo di Raffaele sfidato dallo lo zio Antonio nella corsa a sindaco Fondi europei per i comuni, Raffaele Fitto: "Bruxelles aiuta a risolvere i problemi del territorio"Nell'aula magna di Santa Maria in Gradi il seminario per aiutare gli amministratori alle prese con in finanziamenti UE, Antonella Sberna: "Diamo...