Le Palme a cura di Pascalonia per l’Archivio Storico Sipontino

Le celebrazioni delle Palme a Siponto sono accompagnate da tradizioni popolari radicate nel tempo, che coinvolgono diverse pratiche e aspetti della vita quotidiana. Queste usanze sono comuni anche in altre comunità del Sud Italia, dove vengono tramandate di generazione in generazione e rappresentano un elemento importante delle festività locali. La cura di queste tradizioni viene documentata dall’Archivio Storico Sipontino.

Per questa festività le tradizioni popolari sipontine sono inveterate e riguardano molte modalità di vita, cose che, comunque, ritroviamo anche nelle comunità meridionali.Iniziamo con gli auspici del tempo: Palma mbosse: grènja grosse, Il giorno delle palme con la pioggia foriere di buon raccolto del grano.Il giorno delle Palme, la nuora, ancora nubile, si recava presso la futura suocera, per offrirle la “palma”. Per l’occasione, la suocera non mancava di fare un regalo alla giovane, per lo più un oggetto d’oro. Seguiva l’invito a pranzo, il quale, per consolidata tradizione (riscontrabile nei “cibari”, spese per l’acquisto degli elementi per il cibo, delle Clarisse e dei Celestini, secc. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le Palme (a cura di Pascalonia, per l’Archivio Storico Sipontino) Articoli correlati Roma. Alfonsi: al via interventi di cura delle palme storicheInterventi fitosanitari per le palme storiche di Roma: un piano per preservare il patrimonio verde cittadino. Leggi anche: Roma lancia una campagna di cura delle palme storiche. Ma a Villa Ada sono quasi scomparse