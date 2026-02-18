Napoli ha già convinto! Pronto il riscatto del calciatore

Alisson Santos ha già lasciato il segno a Napoli, grazie alle sue prestazioni nella prima fase di campionato. Dopo aver giocato solo alcuni spezzoni di partita, il club partenopeo ha deciso di esercitare il diritto di riscatto. La sua velocità e il modo in cui si inserisce negli schemi hanno colpito subito i dirigenti. La decisione arriva a poche settimane dal suo arrivo e apre le porte a un futuro più stabile in azzurro. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

Sono bastati due spezzoni di partita ad Alisson Santos per convincere il Napoli che sembra intenzionato a riscattarlo. L’esterno brasiliano classe 2002 ha già fatto emozionare i tifosi ed è stato il protagonista dell’ultima giornata di campionato contro la Roma con il gol che ha sancito il 2-2 finale del match. Non solo il gol del Maradona ma anche un buon atteggiamento messo in campo durante gli allenamenti, sono questi gli elementi che hanno convinto Antonio Conte. Le cifre dell’operazione. Il Napoli, a gennaio, ha preso Alisson Santos in prestito pagandolo 3,5 mln di euro. In questi giorni, stando a quanto riportato da ‘A Bola’, si sta facendo sempre più vivida l’idea, per l’estate, di pagare il diritto di riscatto dell’esterno brasiliano che ammonta a circa 16 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

