Napoli come sta procedendo la stagione di Rafa Marin | il Villarreal può riscattarlo per 15 milioni

Rafa Marín potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Il difensore spagnolo, in prestito al Villarreal, sta trovando spazio e confermando il suo valore in Liga. Il club spagnolo potrebbe riscattarlo per 15 milioni di euro. La sua avventura italiana sembra avviata alla conclusione, con il Villarreal pronto a puntare su di lui.

Il futuro di Rafa Marín sembra sempre più lontano da Napoli. Il difensore spagnolo, attualmente in prestito al Villarreal, sta vivendo una stagione positiva in Liga, riuscendo a ritagliarsi spazio e continuità in una squadra competitiva e abituata a lavorare con giovani di prospettiva. Le prestazioni offerte con la maglia del Villarreal hanno convinto il club spagnolo, che valuta seriamente il riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’operazione che, se confermata, rappresenterebbe una plusvalenza importante per il Napoli, che nel frattempo ha già incassato un milione di euro dal prestito oneroso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

