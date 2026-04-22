Raddoppiare la distanza entro cui è vietato cacciare da agriturismi e aziende agricole le doppiette insorgono e la proposta assennata viene ritirata

Un progetto di legge che prevedeva di raddoppiare la distanza minima entro cui era vietato cacciare da agriturismi, aziende agricole e fattorie didattiche è stato ritirato dopo le proteste degli addetti alla caccia. La proposta, inizialmente approvata, avrebbe modificato le regole attuali, ma le opposizioni hanno portato alla sua sospensione. La modifica avrebbe interessato le aree in cui si svolgono attività agricole e ricreative, rendendo più difficile rispettare il divieto di caccia.

Aumentare la distanza entro cui è vietato cacciare da agriturismi, aziende agricole e fattorie didattiche. Vale a dire, dagli attuali 150 metri a 300 metri. Una proposta sensata, utile ad accrescere la sicurezza – e il senso di sicurezza – di clienti, turisti e bambini, e che arriva dalla parte politica dalla quale non ci si aspetterebbe una misura restrittiva, seppur di poco, dell’attività venatoria: è stato il senatore di Fratelli d’Italia, Bartolomeo Amidei, a presentare la modifica attraverso l’unico subemendamento del centrodestra alla riforma sulla caccia (pdl Malan), attualmente in esame nelle commissioni Ambiente e Agricoltura di Palazzo Madama.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raddoppiare la distanza entro cui è vietato cacciare da agriturismi e aziende agricole, le doppiette insorgono e la proposta (assennata) viene ritirata Notizie correlate Zes, il credito d'imposta viene esteso anche alle aziende agricole e ittiche delle MarcheROMA – Zes, anche le industrie marchigiane di agricoltura e pesca potranno finalmente usufruire del credito d’imposta. Fondi alle aziende: 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del ParmenseFondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Caccia vicino a fattorie didattiche: ritirata la proposta che aumentava le distanze; Un Posto al Sole, spoiler 15 aprile 2026: inaspettato incontro per le Cirillo, Greta e Stefano scoprono…. Tesla: Musk vuole raddoppiare la produzione negli USA entro due anniTesla vuole raddoppiare la produzione di vetture negli Stati Uniti entro due anni. L’annuncio è stato fatto dal suo CEO Elon Musk sui social. Questa promessa arriva dopo che il produttore di auto ... motorionline.com Volkswagen vuole raddoppiare la sua quota in USA entro il 2030Il CFO di Volkswagen, Arno Antlitz, ha dichiarato giovedì a margine del World Economic Forum di Davos che l'azienda deve aumentare gli investimenti negli Stati Uniti per raggiungere i suoi obiettivi ... tomshw.it Prima della guerra all'Iran, raddoppiare le importazioni di gas russo a noi ci avrebbe plausibilmente fatti scendere da 35 €/MWh verso i 25-30, cioè molto poco. Questo inverno però tenerci il 12% di gas russo attuale vs dimezzarlo (perché metà è GNL e metà è x.com 11 consiglieri scelgono Gianpio Ognissanti “Il consenso ricevuto mi spinge a raddoppiare gli sforzi” - facebook.com facebook