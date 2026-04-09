Zes il credito d' imposta viene esteso anche alle aziende agricole e ittiche delle Marche

Dal prossimo periodo, le aziende agricole e ittiche delle Marche potranno accedere al credito d’imposta previsto per le zone economiche speciali. La misura si applica anche a queste realtà, che fino a ora erano esclude da questa opportunità. La novità riguarda l’estensione di un incentivo finanziario, già in vigore per altri settori, alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca nella regione.