Zes il credito d' imposta viene esteso anche alle aziende agricole e ittiche delle Marche

Da anconatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo periodo, le aziende agricole e ittiche delle Marche potranno accedere al credito d’imposta previsto per le zone economiche speciali. La misura si applica anche a queste realtà, che fino a ora erano esclude da questa opportunità. La novità riguarda l’estensione di un incentivo finanziario, già in vigore per altri settori, alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca nella regione.

ROMA – Zes, anche le industrie marchigiane di agricoltura e pesca potranno finalmente usufruire del credito d’imposta. L’inclusione delle Marche è stata resa possibile grazie all’aggiornamento dei modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, realizzato in accordo con i Ministeri competenti e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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