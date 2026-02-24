San Gerlando raccolta dei rifiuti regolare | modifiche solo per chi utilizza le isole ecologiche

Il servizio di raccolta dei rifiuti a Agrigento rimane invariato durante la festa di San Gerlando, ma le modifiche interessano solo chi utilizza le isole ecologiche. La decisione nasce dalla necessità di garantire un funzionamento più efficiente delle strutture di smaltimento durante il periodo festivo. Gli abitanti che usano le isole ecologiche devono rispettare nuovi orari e procedure specifiche. Le autorità invitano i cittadini a consultare le indicazioni aggiornate.

Nessuna variazione nel servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento in occasione della festività di San Gerlando. Domani, mercoledì 25 febbraio, il servizio sarà regolarmente garantito. Resterà attivo il porta a porta per organico, carta e cartone con possibilità per i cittadini di esporre normalmente i mastelli secondo il calendario previsto. Sarà invece sospesa l’isola ecologica mobile che il mercoledì viene allestita in piazza Don Pino Puglisi, nel quartiere di Monserrato. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Veronica Pivetti ad Agrigento: "Vedrete uno spettacolo che unisce uomini e donne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Raccolta dei rifiuti, Zicari: "Le isole ecologiche perché sono chiuse in cantina?"

Leggi anche: Assemblea sindacale in Assa: raccolta rifiuti e apertura delle isole ecologiche a rischio

Argomenti correlati

Festa San Gerlando 2026: il programma; Il racket delle assunzioni nella nettezza urbana: padre e figlio condannati a 3 anni - AgrigentoNotizie; L’urna argentea di San Gerlando: inaugurata la mostra Imago Sanctitatis.

San Gerlando, raccolta dei rifiuti regolare: modifiche solo per chi utilizza le isole ecologicheNessuna variazione nel servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento in occasione della festività di San Gerlando. Domani, mercoledì 25 febbraio, il servizio sarà regolarmente garantito. Resterà ... agrigentonotizie.it

In Sicilia ogni provincia ha il suo santo… e ogni città ha il suo cuore Da Sant’Agata a Santa Rosalia, da Santa Lucia a San Gerlando: patroni, leggende e feste che raccontano chi siamo. Qual è il santo patrono della tua provincia - facebook.com facebook