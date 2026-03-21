Qui Senigallia La Vigor perde Caprari Forfait col San Marino

Da sport.quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Senigallia, la squadra della Vigor dovrà fare a meno di Caprari a causa di un infortunio che ha colpito il giocatore e che ha costretto il mister Clementi a rinunciare anche a lui per la partita contro il San Marino. La situazione si è aggravata con un forfait improvviso che ha coinvolto un altro elemento della rosa, rendendo la sfida più complicata del previsto.

Qualche guaio inaspettato giunge dall’infermeria del "Bianchelli". A Cattolica mister Clementi dovrà rinunciare anche a Caprari. Oltre al forfait di Tomba, già annunciato nei giorni scorsi dal direttore sportivo Moroni, la Vigor perde un altro profilo fondamentale del reparto avanzato. Un under capace di giocare con la personalità di un veterano, un profilo a cui l’allenatore senigalliese non ha mai voluto rinunciare. Evidentemente il risentimento muscolare accusato domenica scorsa durante il match contro L’Aquila si fa sentire. Sembrava tutto rientrato, ma a quanto pare la settimana ha riservato a Nicholas ed allo staff tecnico una brutta sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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