Qui Senigallia La Vigor perde Caprari Forfait col San Marino

A Senigallia, la squadra della Vigor dovrà fare a meno di Caprari a causa di un infortunio che ha colpito il giocatore e che ha costretto il mister Clementi a rinunciare anche a lui per la partita contro il San Marino. La situazione si è aggravata con un forfait improvviso che ha coinvolto un altro elemento della rosa, rendendo la sfida più complicata del previsto.

Qualche guaio inaspettato giunge dall’infermeria del "Bianchelli". A Cattolica mister Clementi dovrà rinunciare anche a Caprari. Oltre al forfait di Tomba, già annunciato nei giorni scorsi dal direttore sportivo Moroni, la Vigor perde un altro profilo fondamentale del reparto avanzato. Un under capace di giocare con la personalità di un veterano, un profilo a cui l’allenatore senigalliese non ha mai voluto rinunciare. Evidentemente il risentimento muscolare accusato domenica scorsa durante il match contro L’Aquila si fa sentire. Sembrava tutto rientrato, ma a quanto pare la settimana ha riservato a Nicholas ed allo staff tecnico una brutta sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. La Vigor perde Caprari. Forfait col San Marino Articoli correlati Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor, sfida insidiosa: "Battere il San Marino» Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la MacerateseTra una settimana riprende il campionato e la Vigor vuol ripartire con il piede giusto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Qui Senigallia Temi più discussi: Un punto importante per la Vigor, ottimo pareggio con L’Aquila / FOTO; Qui Senigallia. La Vigor ritrova l’ex: Antonioli, un grande; VIGOR SENIGALLIA. De Feo: Vogliamo fare più punti possibili da qui alla fine, iniziando da San Marino; Vigor Senigallia vs L'Aquila 2-2. Qui Senigallia. Vigor, sfida insidiosa: Battere il San Marino»Il tempo dei complimenti è finito. La Vigor è tornata al lavoro per preparare al meglio la trasferta di Cattolica. Gli infortuni non preoccupano, l’unico osservato speciale è Tomba che non scenderà in ... ilrestodelcarlino.it Qui Senigallia. Che emozione vedere. Denis allenarsi con noi»La Vigor torna a lavorare e per fortuna nessun infortunio, registrato domenica pomeriggio, desta particolare preoccupazione. Novelli ha ripreso ad ... ilrestodelcarlino.it San Marino-Vigor Senigallia (domenica alle 14.30). INFO BIGLIETTI OSPITI nel nostro sito, clicca qui sotto Ufficio stampa by MMag Comunicazione facebook