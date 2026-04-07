Durante una trasmissione televisiva, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha affermato che nessuno mette in discussione l’onestà della premier. Tuttavia, ha aggiunto che la premier non ha fornito dettagli riguardo a un’inchiesta condotta da un giornalista, nella quale si riferisce che una persona entrava e usciva dal Parlamento grazie a un pass facilitato da membri del partito. La questione riguarda le modalità di accesso di questa persona all’istituzione.

"Nessuno mette in discussione l'onestà della premier, ma lei omette di dare particolari su quello che emerge dall'inchiesta di Giorgio Mottola: questo signore entrava e usciva dal Parlamento perché qualcuno dentro Fratelli d'Italia gli faceva avere un pass. Forse la premer farebbe bene a guardare in casa, dentro FdI, e capire chi e perché dava i pass a questa persona": Sigfrido Ranucci, ospite di Serena Bortone a Radio2 Stai Serena, ha replicato così alla premier Giorgia Meloni a proposito della nuova inchiesta di Report, che andrà in onda domenica 12 aprile su Rai 3, e in particolare del selfie che ritrae la presidente del Consiglio con Gioacchino Amico, presunto referente del clan senese in Lombardia, pubblicato sui profili social del programma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, Ranucci: "Nessuno mette in discussione l'onestà della premier"

Ranucci replica alla Meloni: "Nessuno mette in discussione l'onestà della premier. Ma farebbe bene a guardare in casa propria"« Nessuno mette in discussione l'onestà della premier, ma lei omette di dare particolari su quello che emerge dall’inchiesta di Giorgio Mottola :...

“Giorgia Meloni dice no a Trump”: la decisione della premier spiazza tuttiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe scelto di non far aderire l’Italia al nuovo Board of Peace per Gaza, iniziativa promossa dal...

Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019Meloni sotto accatto per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese: chi è e perché è scoppiata una polemica. virgilio.it

Ranucci replica alla Meloni: Nessuno mette in discussione l'onestà della premier. Ma farebbe bene a guardare in casa propria« Nessuno mette in discussione l'onestà della premier, ma lei omette di dare particolari su quello che emerge dall’inchiesta di Giorgio Mottola : questo ... gazzettadelsud.it