A Giorgia Meloni l’interim del Turismo la firma di Mattarella Dalla premier il messaggio per Daniela Santanchè

Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto che ufficializza le dimissioni del ministro del Turismo e assegna l’incarico ad interim alla presidente del Consiglio. La firma è arrivata dopo la decisione di Daniela Santanchè di lasciare il suo incarico. La premier ha inviato un messaggio a Daniela Santanchè, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con cui accetta le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo e affida l’interim del dicastero alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo rende noto il Quirinale. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, Meloni aveva in precedenza contattato telefonicamente Mattarella per proporre formalmente il passaggio di consegne. Santanchè aveva rassegnato le sue dimissioni ieri sera, 25 marzo, dopo 22 ore dall’invito della stessa premier a lasciare l’incarico dopo la sconfitta al referendum, come avevano già fatto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e il capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Open.online

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