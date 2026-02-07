Sono entrati in servizio 24 nuovi agenti di Polizia in questura e commissariato | Giovani e motivati

Questa settimana, 24 nuovi agenti sono entrati in servizio a Cesena. Sono giovani e motivati, e sono stati assegnati sia alla questura che al commissariato. Cinque di loro sono ispettori, pronti a rafforzare la presenza di sicurezza in città. L’obiettivo è aumentare i controlli e garantire un servizio più efficace ai cittadini.

Hanno preso servizio nei giorni scorsi, sia in questura che nel commissariato di Polizia di Cesena, 24 giovani poliziotti, di cui cinque ispettori, assegnati al territorio dal capo della Polizia e destinati a rinforzare i presidi di sicurezza. Sono stati accolti dal questore, dal dirigente del.

