Questo ritorno varrà più di una vittoria | il messaggio di Mussini accende Avellino

Da anteprima24.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unibusano Avellino Basket si trova ad affrontare un momento difficile, con una notizia negativa che ha colpito la squadra nel periodo più delicato della stagione. Un’assenza pesante e improvvisa ha creato una situazione complicata per il team, che ora deve fare i conti con le conseguenze di questo evento. La squadra e i tifosi sono in attesa di aggiornamenti ufficiali riguardo alle implicazioni di questa situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una tegola pesantissima si abbatte sull’ Unicusano Avellino Basket nel momento più delicato della stagione. Federico Mussini alza bandiera bianca: per l’esterno reggiano è stata confermata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata nella sfida persa a Scafati contro la Givova alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano. Un infortunio grave, temuto sin dai primi istanti e purtroppo certificato dagli esami strumentali. Mussini sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico nelle prossime settimane, seguito da un lungo percorso riabilitativo che lo terrà lontano dal parquet fino al termine della stagione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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