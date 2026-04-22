Questo ritorno varrà più di una vittoria | il messaggio di Mussini accende Avellino

Unibusano Avellino Basket si trova ad affrontare un momento difficile, con una notizia negativa che ha colpito la squadra nel periodo più delicato della stagione. Un’assenza pesante e improvvisa ha creato una situazione complicata per il team, che ora deve fare i conti con le conseguenze di questo evento. La squadra e i tifosi sono in attesa di aggiornamenti ufficiali riguardo alle implicazioni di questa situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una tegola pesantissima si abbatte sull’ Unicusano Avellino Basket nel momento più delicato della stagione. Federico Mussini alza bandiera bianca: per l’esterno reggiano è stata confermata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata nella sfida persa a Scafati contro la Givova alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano. Un infortunio grave, temuto sin dai primi istanti e purtroppo certificato dagli esami strumentali. Mussini sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico nelle prossime settimane, seguito da un lungo percorso riabilitativo che lo terrà lontano dal parquet fino al termine della stagione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Questo ritorno varrà più di una vittoria”: il messaggio di Mussini accende Avellino Notizie correlate Leggi anche: Avellino Basket, grave infortunio per Mussini: "Dispiace finire la stagione in questo modo" "Una Pasqua di pace per ricostruire insieme una Perugia più umana", il messaggio social della sindaca Vittoria FerdinandiIl messaggio ai cittadini: "In un tempo che ci mette alla prova, riscopriamo il valore della comunità fatta di relazioni, cura e sguardi.