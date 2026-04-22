Avellino Basket grave infortunio per Mussini | Dispiace finire la stagione in questo modo

Un grave infortunio ha coinvolto un giocatore di una squadra di pallacanestro, che si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’incidente, avvenuto durante una partita, ha portato alla sospensione anticipata della sua stagione. La squadra ha confermato il problema e il giocatore ha espresso dispiacere per l’epilogo inaspettato della stagione.

Avellino Basket. Una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro mette ko Federico Mussini. Il cestista, a causa di un grave infortunio, è costretto a fermarsi e presto si sottoporrà a un intervento chirurgico al quale seguirà un percorso riabilitativo.Avellino Basket, la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino Basket, Mussini out: servirà l’intervento chirurgicoTempo di lettura: < 1 minutoBrutta tegola in casa Unicusano Avellino Basket, e stavolta pesa davvero tanto. Avellino Basket, lesione del legamento crociato anteriore per MussiniL’Unicusano Avellino Basket comunica che gli accertamenti clinici effettuati in data odierna sull'atleta Federico Mussini hanno evidenziato la... Panoramica sull’argomento Si parla di: Serie A2, apprensione per gli infortuni di Andrea Loro e Federico Mussini: Verona e Avellino tremano. Avellino, altra tegola: grave infortunio per Federico Mussini, stagione finitaArrivano pessime notizie dall'infermeria dell'Avellino Basket: è finita la stagione di Federico Mussini. L'esterno italiano ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ... pianetabasket.com Scafati domina il derby: Avellino Basket ko 93-71 tra infortuni e basse percentualiI padroni di casa volano con il tiro da tre, mentre gli irpini perdono anche Mussini e restano in corsa playoff tra difficoltà e assenze Al PalaMangano di Scafati il derby prende una direzione chiara ... orticalab.it